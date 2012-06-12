Азаров за посилення санкцій проти будівельників, які "гальмують" програму "Доступне житло"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне посилити санкції стосовно будівельних організацій, встановлених за затримку реалізації програми з надання доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході відвідання компанії «Київміськбуд».

Він зазначив, що уряд ретельно контролюватиме виконання цієї програми.

«Дуже важливо, щоб ця програма працювала як годинник. Люди підписали договір, і ми жорстко контролюватимемо виконання цього договору. Там передбачено санкції до будівельної організації за затримки. Маленькі, я вважаю, санкції. Треба подивитися, щоб вони були більш значними, щоб будівельна організація рублем відповідала за свою діяльність. Але, з іншого боку, ми повинні будівельним організаціям і дуже сильно допомогти», - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що допомога з боку уряду будівельним організаціям може виражатися в наданні будівельних майданчиків, комунікаційних мереж і інфраструктури.

«Це вже наш обов'язок. Я ставлю завдання, щоб усі програми щодо доступного житла працювали з дуже серйозною підтримкою держави в плані розвитку інфраструктури. Таким чином, на першому етапі ми зможемо реалізувати те скромне завдання, яке перед собою поставили (на 2012 рік - УНІАН). Але вже в наступні роки збільшити обсяг будівництва за цією програмою в рази», - сказав М.Азаров.

Він висловив упевненість, що ця програма розвиватиметься, незважаючи на існуючі складнощі й проблеми.

Нагадаємо, згідно з програмою здешевленої іпотеки (під 3%), нормативна вартість 1 кв. м житла для Києва становить 7 тис. грн, Київської області, обласних центрів, Севастополя й Сімферополя - 5 тис. грн, для інших населених пунктів - до 4 тис. грн. Для населених пунктів, розташованих у 15-кілометровій зоні від Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.