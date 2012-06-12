Проблемами киян, які не можуть вселитися в нові квартири, займеться Азаров

Прем’єр-міністр України Микола Азаров має намір упродовж тижня провести нараду за участю представників СБУ та «Київміськбуду», щоб обговорити шляхи вирішення проблем громадян, які вклали кошті у будівництво житла в Києві, але не можуть його отримати через те, що СБУ розслідує зловживання київської влади за часів мера Леоніда Черновецького.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«На цьому тижні ми проведемо нараду за участю СБУ, «Київміськбуду» та інвесторів і вирішимо це питання», - сказав прем’єр.

Таке рішення М.Азаров прийняв після того, як сьогодні біля «Київміськбуду» до нього звернулися громадяни, які вже півроку не можуть заселитися у власні квартири у зв’язку з розслідуванням СБУ зловживань київської влади.

СБУ, зокрема, вилучила оригінали документів на право власності, через що люди не можуть потрапити до своїх квартир.

Одразу ж після повернення до Кабінету міністрів, повідомляють у прес-службі уряду, М.Азаров особисто зателефонував главі СБУ Ігорю Калініну для з’ясування, як можна допомогти нічим не винним людям.

В ході розмови І.Калінін запевнив, що 13 червня оригінали документів будуть повернуті «Київміськбуду», і люди зможуть заселитися у власні помешкання.