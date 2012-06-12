НП в Донецькій області: у Торезі і Костянтинівці зруйнувалися два житлових будинки

У Донецькій області зруйнувалися два будинки в Торезі і Костянтинівці, потерпілих і загиблих не виявлено.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 11 червня о 20.25 в Торезі у двоповерховому будинку, в якому ніхто не жив, сталося раптове руйнування задньої стіни будинку на площі 90 кв. м, бічної стіни на площі 30 кв. м і міжповерхового перекриття на площі 70 кв. м. Рятувальники розібрали завал: потерпілих і загиблих не виявлено.

Цього ж дня в Костянтинівці на вулиці Леніна сталося часткове руйнування стіни і перекриття в нежитлових квартирах триповерхового, на п'ять під'їздів, житлового будинку.

Унаслідок руйнування цегляної стіни в квартирі на другому поверсі (площа руйнування становила 12 кв. м) обрушилися перекриття в квартирах між першим і другим поверхами (площа руйнування - 15 кв. м). Це призвело до пошкодження водопостачання в п'яти квартирах. У 42-квартирному будинку, збудованому в 1935 році, під час події було заселено 13 квартир, в яких проживало 26 дорослих людей.

Рятувальники МНС загиблих і постраждалих не виявили. Міською владою жителям зруйнованого будинку запропоновано тимчасове відселення в гуртожиток. Причина події встановлюється.