Азаров доручив Мінрегіону розробити механізм здешевлення житла до 5,5 тис. грн/кв.м

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробити механізм здешевлення будівництва житла до 5,5 тис. грн за квадратний метр.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем'єр-міністр дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Мінрегіонбуд має розробити механізм здешевлення будівництва. Цілком реально середню вартість квадратного метра в країні довести до 5,5 тис. грн за умови збереження діючих тарифів і цін», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що для будівельних компаній будівельні майданчики під доступне житло мають надаватися безплатно, що дозволить скоротити собівартість житла. Також М.Азаров вважає, що треба стимулювати в Україні будівництво не окремих квартир і будинків, а цілих масивів.

При цьому М.Азаров відзначив необхідність будівництва житла з використанням енергозберігаючих технологій.

«Все нове, що будується, має в 3-4 рази менше споживати енергії», - сказав М.Азаров.

М.Азаров відзначив, що необхідно починати реконструкцію і знесення старого житла в країні.

«Час починати реконструкцію застарілого і знесення старого житлового фонду. Це також складова програми «Доступне житло». Дуже масштабна складова, тому що такого житлового фонду у нас приблизно 60%», - сказав М.Азаров.

М.Азаров також доручив першому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському створити міжгалузеву раду з питань розвитку будівельного комплексу.

Нагадаємо, згідно з програмою здешевленої іпотеки (під 3%), нормативна вартість 1 кв. м житла для Києва становить 7 тис. грн, Київської області, обласних центрів, Севастополя і Сімферополя - 5 тис. грн, для інших населених пунктів - до 4 тис. грн. Для населених пунктів, розташованих у 15-кілометровій зоні від Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.