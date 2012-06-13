Держземагентство пропонує оформляти право власності на землю безкоштовно

Державне агентство земельних ресурсів пропонує затвердити порядок безплатного оформлення громадянами України права власності на земельні ділянки в 2012 році.

Відповідний проект постанови Кабінету міністрів розміщений на сайті відомства.

Згідно з документом, цей документ визначає процедуру безплатного оформлення громадянам України в 2012 році права власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів і садівництва.

Планується, що безплатне оформлення громадянам України права власності на земельні ділянки здійснюється замовником і державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» в термін від 43 до 60 робочих днів, залежно від обсягу надання технічної документації.

Оплата витрат, пов'язаних з безплатним оформленням громадянам України в 2012 році права власності на земельні ділянки, здійснюється в межах витрат державного бюджету.

При цьому документом планується затвердити порядок безплатної державної реєстрації земельних ділянок, яким до 2004 року не присвоєні кадастрові номери і на які не відкриті поземельні книги, а також типові форми заяви про розробку документації щодо землеустрою, держреєстрації земельної ділянки і видачі держакту на право власності на землю, заяви про держреєстрацію земельної ділянки і видачі держакту на право власності на землю і заяви про держреєстрацію земельної ділянки.

Державному агентству земельних ресурсів у державному бюджеті 2012 року передбачено 237,1 млн грн для безплатного оформлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку.