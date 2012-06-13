В Україні іпотеку під 3% уже взяли 35 сімей

В Україні на сьогоднішній день у рамках програми здешевленої іпотеки укладено 35 договорів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Зокрема, лідерами за кількістю оформлених кредитів є Дніпропетровська область і Київ, де укладено по 12 угод.

За даними Мінрегіону, кількість житлових будинків, залучених до програми, збільшилася на 20 одиниць, а кількість квартир зросла на 556. Активніше надходять пропозиції від забудовників Івано-Франківської, Сумської та Харківської областей і Києва.

Станом на 8 червня для участі в програмі визначено 88 об'єктів, в яких для придбання пропонується 3867 квартир.

Понад усе громадян, які бажають залучитися до програми, зареєстровано в Києві (1200 чоловік), у Луганській області (781), в Рівненській (656), у Херсонській (400), в Івано-Франківській області (386), Севастополі (406).

У прес-службі відзначили, що в цілому по Україні 6 тисяч 177 громадян виявили бажання одержати іпотечні кредити, їхня кількість за останній тиждень збільшилася більш ніж на тисячу.

Також розширилася кількість банків, які беруть участь в програмі: «Ощадбанк», «Укргазбанк» - по всій території країни; банк «Фінанси і Кредит» - у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській областях, у Києві та Севастополі; «Укрексімбанк» - у Криму, Львівській, Хмельницькій областях; «Укрсоцбанк» - у Київській, Миколаївській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях і в Севастополі; «Брокбізнесбанк» - у Києві, «Банк Форум» - у Дніпропетровській області, «Промінвестбанк» - у Чернігівській області, банк «Фінансова ініціатива» - в Чернівецькій області та Севастополі; «Кредобанк» - у Криму.

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