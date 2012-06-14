Агентство з рефінансування житлових кредитів випустить облігації на 500 млн грн

Агентство з рефінансування житлових кредитів у червні поточного року має намір випустити іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління Агентства з рефінансування житлових кредитів (АРЖК) Сергій Волков.

За його словами, облігації планується випустити двома серіями терміном обігу три роки.

«Ми маємо намір випустити облігації в червні, але чи встигнемо, є процес ліцензування, необхідна бюрократична процедура, яку ми намагаємося пройти», - сказав голова правління АРЖК.

С. Волков уточнив, що агентству необхідно одержати ліцензію, реєструватися як фінансовій компанії.

«Ми вже давно подали документи, я думаю, що розглянуть швидко», - додав він.

За даними голови правління агентства, кошти від випуску облігацій планується спрямувати на іпотечне кредитування.

«Агентство викупляє у банків кредити і на їх базі випускає облігації. Гроші від розміщення облігацій спрямовує назад банкам у порядку рефінансування. Таким чином, банки користуються послугами агентства для залучення грошей з ринку капіталу», - пояснив голова правління агентства.

С. Волков додав, що облігації забезпечені заставою у вигляді пулу стандартних іпотечних кредитів. «Жодних державних гарантій немає, тільки на комерційних умовах. Тільки через прозорі, зрозумілі механізми захисту інтересів інвесторів», - зазначив він. Голова правління АРЖК вважає, що облігації матимуть попит у банків, оскільки вони безпечні.

С. Волков повідомив, що купонна ставка за облігаціями буде нижчою за середньозважену ринкову ставку.

«Ставка купона не може бути вищою, ніж середньозважена ставка за кредитним портфелем, яка служить заставою. Купон за облігаціями виплачується за рахунок тих потоків, які генерує іпотечне покриття. Якщо середньозважена ставка за іпотечними кредитами 16-17%, відповідно ставка купона не може бути вищою. Окрім того, інвестори одержують заставу у вигляді іпотечного покриття», - додав керівник агентства.

Довідка УНІАН. Агентство з рефінансування іпотечних кредитів було створено в лютому 2012 року. Засновниками агентства виступають ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» і ПАТ АКБ «Київ». Фінансова компанія може виконувати дві операції: набувати прав вимоги за житловими кредитами і випускати на їх основі іпотечні облігації.