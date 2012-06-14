Мінрегіон допускає збільшення площі квартир для участі в програмі іпотеки під 3%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства допускає збільшення максимальної площі квартир для участі в програмі здешевленої іпотеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Мінрегіону Олександр Непомнящий в ході дискусії «Доступне і комфортне житло: як працюють механізми зниження ставок за кредитами на придбання і ремонт житла?».

За його словами, максимальна площа квартир, які можуть брати участь у цій програмі, становить 72,5 кв. м, що не дає можливості забудовникам з об'єктами, квартири в яких займають більшу площу, включитися в програму.

О.Непомнящий зазначив, що найближчим часом у документи, які регулюють програму, будуть внесені зміни.

Директор департаменту повідомив, що на сьогодні в Україні укладено близько 40 договорів на придбання житла в іпотеку під 3%. Загалом у програмі висловили бажання брати участь близько 6 тис. осіб. Для охочих придбати житло в рамках програми пропонується близько 4 тис. квартир.

О.Непомнящий додав, що кількість пропозиції житла в програмі збільшуватиметься. Наприклад, сьогодні Міжвідомча комісія при Мінрегіоні розглядає можливість участі в програмі ще 1,5 тис. квартир.

Як повідомляв УНІАН, на 13 червня п.р. в рамках програми здешевленої іпотеки було поміщено 35 договорів.

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