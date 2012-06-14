«Меблідеревпром»: санкції АМКУ призведуть до банкрутства низки підприємств

Санкції Антимонопольного комітету України (АМКУ) призведуть до банкрутства низки деревообробних підприємств.

Таку думку УНІАН висловили в асоціації «Меблідеревпром», коментуючи рішення АМКУ накласти штраф на «Меблідеревпром» і 14 її учасників у середньому на 419 млн. грн за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.

«Застосування такого рівня штрафу є неадекватним і не може бути сплачене, тому що в окремих випадках перевищує вартість самих підприємств. Виходячи з цього, можна сказати, що такі штрафні санкції рівносильно призведуть до банкрутства важливих деревообробних підприємств, краху меблевої галузі України і звільнення близько 10 тис. працівників галузі», - вважають в асоціації.

Там пояснюють, що у 2011 році середні ціни на деревину зросли на 37-68% залежно від виду лісосировини. Так, протягом усього 2011 року спостерігалося зростання цін і зменшення обсягів лісосировини, виставленої на аукціони. Так, якщо у 2010 році техсировину заводи купували в середньому по 245 грн/куб.м без ПДВ, то станом на IV квартал 2011 року ціни становили 373 грн/куб.м і т.д.

«Важливо відзначити, що весь час існування галузі всі деревообробні підприємства купують лісосировину переважно у Держлісагентстві. Тому зменшення обсягу виставленої на торги сировини свідчить про те, що Держлісагентство намагалося штучно створити дефіцит для підвищення ажіотажного попиту і обгрунтування підвищення ціни», - наголошується у повідомленні асоціації «Меблідеревпром». На думку асоціації, для цього на аукціон з продажу ресурсів лісосировини (заготовки II кварталу 2011 року) техсировину для виготовлення деревних плит виставлено в кількості 450 тис. куб. м, що на 230 тис. куб. м, або на 34%, менше, ніж у I кварталі п.р., і в два рази менше за потреби підприємств.

На тлі цього, відзначають в асоціації, протягом останніх років спостерігається тенденція до зростання експорту необробленої деревини. Так, у 2010 році з України було експортовано 2,9 млн. куб. м необробленої деревини - на 56% більше, ніж у 2009 році, в 2011 році експортовано ще на 30% більше.

За час, що минув від початку перевірки АМКУ, відбулися істотні зміни на ринку необробленої деревини. Виходячи з розуміння загальної мети, яка полягає в ефективному розвитку лісопромислового комплексу і зміцненні в країні стабільної та конкурентної економіки, між Державним агентством лісових ресурсів України і асоціацією «Меблідеревпром» підписано Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

Також в асоціації повідомили, що Мінекономрозвитку підготувало проект ухвали Кабінету міністрів «Про затвердження Положення про організацію і проведення біржових аукціонів з продажу необробленої деревини», в якому враховано недоліки чинного положення і яке створює конкурентне середовище з метою ефективного господарювання у сфері переробки деревини.

«Що стосується ринкової ситуації цього року, то протягом усього року триває падіння ринку збуту плити і меблів», - сказано у повідомленні «Меблідеревпрому». Так, у 2012 році плиткові і фанерні підприємства були вимушені знизити ціни на свою продукцію в середньому на 10-20% на ДСП і 10% - на фанеру. У I кварталі п.р. у порівнянні з IV кварталом 2011 року відбулося значне зниження попиту, через це реалізація ДСП зменшилася на 20%, фанери - на 10%. У результаті склади деревообробних і меблевих підприємств переповнені готовою продукцією, кажуть в асоціації.

На тлі значного зниження попиту на меблеву і деревообробну продукцію все ще продовжується підвищення цін на матеріали. Це призводить до подальшого зменшення конкурентоспроможності і рентабельності деревообробних підприємств. У III кварталі цього року зростання споживання деревини не намічається.

«Проте АМКУ не було враховане викладене вище, а також падіння ринку лісоматеріалів, важке фінансово-економічне становище підприємств лісопромислового комплексу України, об'єктивні чинники, що склалися на аукціонах з продажу необробленої деревини», - резюмували у «Меблідеревпромі».