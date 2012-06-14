Нацкомфінпослуг зареєструвала Агентство з рефінансування житлових кредитів

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг ) зареєструвала Агентство із рефінансування житлових кредитів, йдеться в повідомленні комісії.

«Нацкомфінпослуг у рамках реалізації соціальної ініціативи Президента України стосовно здешевлення вартості кредитів для придбання доступного житла внесла до Державного реєстру фінансових установ і видала відповідну ліцензію публічному акціонерному товариству «Агентство з рефінансування житлових кредитів», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що створене за підтримки Національного банку України Агентство зможе випускати іпотечні облігації, забезпечені іпотечними активами, права вимог за якими купуватимуться у банків із зобов'язанням зворотної поступки.

Кошти від випуску облігацій направлятимуть на реалізацію вищезгаданої програми.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Кабінет міністрів затвердив порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує надати за даною програмою близько 30 тис. кредитів, що, за прогнозами міністерства, дозволить залучити в будівельну галузь майже 10 млрд гривень і забезпечити житлом понад 40 тис. осіб.

Верховна Рада виділила 1 млрд гривень на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення ними потребуючих покращення житлових умов громадян.

У січні ц.р. Антимонопольний комітет України дозволив «Ощадбанку», «Укрексімбанку», «Укргазбанку» і банку «Київ» створити ПАТ «Агентство з рефінансування житлових кредитів».

Планувалося, що статутний капітал створюваної структури буде на рівні 35 млн грн. Основною метою створення агентства є рефінансування іпотечних кредитів із метою зниження їх вартості для фізичних осіб.

Схема роботи агентства передбачала випуск іпотечних облігацій, на забезпечення яких прийматимуться зобов'язання за вже виданими іпотечними кредитами комерційних банків. Кошти, залучені від розміщення облігацій, направлятимуть у комерційні банки для видачі інших іпотечних кредитів.

Очікувалося, що якщо агентство запрацює в нормальному режимі, то на першому етапі вартість іпотеки вдасться знизити до 14%, а в подальшому - до 12-12,5% річних.

Перший транш випуску агентством іпотечних облігацій очікувався на рівні 1 млрд грн. Термін обігу паперів - 3-5 років.

Планувалося, що до Наглядової ради агентства увійдуть представники чотирьох державних банків і Нацбанку.