ЄБРР розглядає можливість кредитування ОСББ для термомодернізації будинків

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає можливість у 2013 році відкрити кредитну лінію з енергоефективності в житловому секторі через об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший менеджер департаменту енергоефективності ЄБРР Сергій Масліченко в ході дискусії «Доступне і комфортне житло: як працюють механізми зниження ставок за кредити на придбання і ремонт житла?».

За його словами, ЄБРР вже 3 роки збирається запустити цю кредитну лінію.

«Ми не відмовляємося від цих планів. Наступного року ми плануємо запустити таку лінію», - сказав С. Масліченко.

На його думку, існуючі тарифи на житлово-комунальні послуги не завжди стимулюють населення брати кредити на термомодернізацію своїх будинків. До того ж в Україні не вирішена проблема ефективного власника житлового будинку.