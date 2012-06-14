Фонд держмайна скасував свої неоднозначні накази щодо оцінки нерухомості

Фонд державного майна України (ФДМУ) скасував низку своїх попередніх рішень, що стосуються сфери оцінки майна.

Як повідомляє сайт Фонду, ФДМУ зокрема скасував свої накази №554, 555 і 556, якими запроваджувалася особлива система оцінки об'єктів для оподаткування.

Фонд держмайна також скасував свій наказ № 679 "Про затвердження положення про Наглядову раду з питань оціночної діяльності", низку інших наказів, зокрема накази № 680, 742.

Таким чином, ФДМУ скасував свої накази, які викликали критику з боку співтовариства оцінювачів, як такі, що спрямовані на монополізацію ринку послуг оцінки, звуження функцій Наглядової ради з питань оціночної діяльності, на велику підконтрольність цього ринку Фонду держмайна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола Азаров також заявив, що ФДМУ і Міністерство юстиції сьогодні скасують свої рішення щодо оцінки вартості нерухомості, що давали можливість оцінювачам встановлювати невиправдано високі ціни.

"Вчора на засіданні Кабінету міністрів України ми обговорювали питання оцінювачів нерухомості. Питання для суспільства виявилося резонансним. Були внесені зміни до закону, лобіюючи, що він пройшов усі інстанції. На їхній підставі було видано указ Мін‘юсту і ФДМУ. І в результаті вузьке коло людей, а саме 12 із 9 тис. отримали можливість встановлювати аномально високі ціни", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Нові правила оцінки нерухомості спричинять зростання вартості операції