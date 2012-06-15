Усі компанії, що працюють на ринку оцінки, можуть продовжувати свою роботу - Рябченко

Усі компанії, що працюють на ринку оцінки, можуть продовжувати працювати на цьому ринку й далі.

Так голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко прокоментував останні рішення Фонду, який скасував низку своїх наказів, які викликали критику оцінного співтовариства і представників уряду.

"Всі ті компанії, які працювали, можуть працювати й далі", - відзначив він. За його словами, "ситуація на ринку оцінки не готова до того, щоб впроваджувати такі нововведення, які визначив законодавець". "На сайті Фонду оперативно розміщено всі три накази, які я демонструю зараз і які повертають стан ринку оцінки до того, яким він був у тому ж квітні", - сказав .Рябченко. «Для подальшої стабілізації цієї ситуації ми ініціюємо внесення змін до відповідних законів», - наголосив голова Фонду.

Нагадаємо, вчора, 14 червня, ФДМУ скасував свої накази №554, 555 і 556, якими запроваджувалася особлива система оцінки об'єктів для оподаткування. Фонд держмайна також скасував свій наказ № 679 "Про затвердження положення про Наглядову раду з питань оцінної діяльності", низку інших наказів, зокрема накази № 680, 742.

Відповідно до внесених змін ФДМУ повинен був скласти новий реєстр оцінювачів для завдань оподаткування, до якого потрапили тільки 12 компаній приблизно з 40 фахівцями. Загалом ФДМУ скасував свої накази, які викликали критику з боку співтовариства оцінювачів як такі, що спрямовані на монополізацію ринку послуг оцінки, звуження функцій Наглядової ради з питань оцінної діяльності, на велику підконтрольність цього ринку Фонду держмайна.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров також вчора заявив, що ФДМУ і Міністерство юстиції скасують свої рішення щодо оцінки вартості нерухомості, які давали можливість оцінювачам встановлювати невиправдано високі ціни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Нові правила оцінки нерухомості спричинять зростання вартості операції