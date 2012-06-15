У програмі іпотеки під 3% беруть участь 4283 квартири в 98 об'єктах

На сьогодні в Україні в програмі здешевленої іпотеки беруть участь 4283 квартири в 98 об'єктах, повідомили УНІАН у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка, місцева влада має постійно працювати із забудовниками, проводити пошук і відбір об'єктів для участі в цій програмі, оскільки цього року має бути запропоновано мінімум 30 тис. квартир.

За даними Мінрегіону, зокрема, в Донецькій області для участі в програмі пропонується 420 квартир в 11 об'єктах (10 - у Маріуполі, 1 - у Красногорівці), на Луганщині - 77 квартир у 3 об'єктах.

Міністр закликав керівництво областей активніше працювати із забудовниками для збільшення кількості квартир у програмі.

Як повідомляв УНІАН, на 14 червня ц.р. в Україні укладено близько 40 договорів на придбання житла в іпотеку під 3%. Усього в програмі висловили бажання брати участь близько 6 тис. чоловік. Для бажаючих придбати житло в рамках програми пропонується близько 4 тис. квартир.

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