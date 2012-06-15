В Україні планують створити державного замовника будівництва доступного житла

В Україні планується створити державного замовника масового будівництва доступного житла, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка, місцеві власті повинні розпочати масове будівництво на ділянках, забезпечених інженерно-транспортною інфраструктурою, які вже були відібрані для будівництва доступного житла.

«Ви (місцеві власті – УНІАН) інформували міністерство про земельні ділянки, відведені для будівництва доступного житла. Прийшов час реалізувати ці проекти. Замовником на цих землях можуть виступати місцеві органи влади. Також уряд планує створити державного замовника масового будівництва доступного житла», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН,для будівництва житла в регіонах місцевими властями відібрано 628 майданчиків на 1,7 тис. га землі, забезпечених інженерною інфраструктурою.