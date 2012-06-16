Банки мають достатньо ресурсів для іпотечного кредитування - Дубихвіст

Українська банківська система володіє достатнім обсягом ресурсів, щоб активно видавати іпотечні кредити, зокрема в рамках 3%-ої державної програми.

Про це заявив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст під час круглого столу «Доступне і комфортне житло: як працюють механізми зниження ставок за кредитами на придбання і ремонт житла?", повідомляє газета «Дзеркало тижня. Україна».

«Якщо банки купують держоблігації під 13-14%, значить ресурс є. Подивіться на залишки на їхніх рахунках, скільки грошей у них в касі, скільки на рахунках за кордоном — це мільярди доларів, які просто лежать і чекають куди ж їх розмістять», - вважає представник Нацбанку.

На його думку, за цих умов потреби надання банкам цільового рефінансування від регулятора немає.

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