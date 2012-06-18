Азаров обіцяє бізнесу преференції за будівництво житла

Гостомель, Київська область. Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що підприємствам будуть дані преференції у разі, якщо вони частину свого прибутку направлятимуть на будівництво житла для своїх співробітників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на ДП «Антонов», де взяв участь у заходах з введення в експлуатацію двох нових будинків, споруджених підприємством для своїх співробітників.

«Держава має підказати бізнесу і допомогти бізнесу, щоб частина прибутку йшла на розвиток житлового будівництва. Яким чином – над цим думатимемо. Ми обов'язково дамо нашому бізнесу преференції, якщо він частину прибутку направлятиме на розвиток житлового будівництва», - сказав М.Азаров.

М.Азаров вручив ключі від квартир новим мешканцям і від уряду подарував комплект дитячого ігрового майданчика, який буде розміщений у дворі.

За інформацією прес-служби уряду, сьогодні ДП «Антонов» ввело в експлуатацію два будинки житлово-готельного комплексу, в якому житимуть співробітники підприємства. Вартість проживання в одно- і двокімнатних квартирах становитиме від 485 до 580 грн на місяць, відповідно.