В Україні підприємства ТКЕ забезпечені приладами обліку тільки на 72%

В Україні підприємства теплокомуненерго забезпечені приладами обліку в середньому на 72%, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«В середньому по Україні підприємства теплокомуненерго забезпечені засобами технологічного обліку відпущеного тепла на 72%. У Донецькій області - 68,8%. Причому 6 областей укомплектували теплогенеруючі потужності лічильниками повністю. Утім є й аутсайдери. Дуже низький відсоток забезпечення засобами обліку в Луганській області - 23,7%, необхідно встановити ще 229 приладів обліку», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

За його словами, ключовим питанням економії ресурсів у галузі теплопостачання є проведення енергоаудиту.

«Є області, які ігнорували цей важливий захід, значна частина провела його для всіх об'єктів. У Донецькій області енергоаудит проведений на 7 з 13 підприємств комунальної теплоенергетики, в Луганській - на 3 із 17. Про яке енергозбереження можна говорити, якщо немає точних відомостей ні скільки тепла вироблено, ні скільки витрачено, а головне, де саме, воно загублене», - зазначив глава Мінрегіону.

На думку А.Близнюка, повсюдне встановлення лічильників води і тепла має відбуватися паралельно з підвищенням класу точності цього обладнання.