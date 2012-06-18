Будівельні підприємства в січні-травні збільшили обсяги робіт на 0,3% – до 19,4 млрд грн

Будівельні підприємства України в січні-травні 2012 року збільшили обсяги робіт на 0,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 19 млрд 442,5 млн. грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства знизили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 4,5% - до 1 млрд 893,5 млн. грн, зі спорудження будівель та споруд — збільшили на 0,3%, до 15 млрд 417 млн. грн, зі встановлення інженерного устаткування будівель і споруд – збільшили на 4,9%, до 1 млрд 995,8 млн. грн, із завершення будівництва – знизили на 2,9%, до 106,4 млн. грн, з оренди будівельної техніки з оператором – збільшили на 13,4%, до 29,8 млн. грн.

У Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічному переоснащення становили 80,7% загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 12,7%, з поточногоу ремонту – 6,6%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва в січні-травні п.р. збільшили обсяг робіт на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 4,636 млрд грн, виконавши 23,8% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в 2011 році збільшили обсяги робіт на 11,1% у порівнянні з 2010 роком – до 60 млрд 454,3 млн. грн.