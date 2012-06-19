ФДМУ не скасував, а визнав такими, що втратили чинність, накази про оцінку нерухомості - експерти

Фонд державного майна України не скасував, а визнав такими, що втратили чинність свої накази №№554, 555 і 556, якими вводилася монополізація ринку оцінки нерухомості для оподаткування при купівлі-продажу для 12 компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції віце-президент ВОО «Ліга експертів України» Світлана Бовсуновська.

За її словами, 14 червня ц.р. Кабінет Міністрів доручив ФДМУ і Мінюсту відмінити свої накази.

«Фонд держмайна відмінив частину скандальних указів. Але ті укази - 554, 555 і 556 він визнав такими, що втратили чинність», - сказала С. Бовсуновська.

Вона додала, що Міністерство юстиції також визнало таким, що втратив чинність свій наказ 766/5, яким зобов'язало нотаріусів засвідчувати договори з нерухомим майном за умови наявності оцінної вартості.

С.Бовсуновська пояснила, що відміна нормативного акту веде до того, що накази ФДМУ припиняють свою дію з моменту їх ухвалення, тобто з 23 квітня ц.р. При цьому якщо нормативні документи втрачають свою чинність, це відбувається з дня прийняття даного рішення, тобто з 14 червня для наказів ФДМУ і з 15 червня — для наказу Мінюсту.

«Таким чином, відбулася підміна понять. Ці скандальні укази Фонду держмайна і Міністерства юстиції залишилися чинними в часі з 23 квітня по 14 і 15 червня. Вся ця схема, всі ці компанії, всі ці оцінювачі вважаються навченими законно, перебувають у реєстрі (Державний реєстр з направлення для цілей оподаткування - УНІАН) на законних підставах. При цьому тільки вони мають третій напрям. Більше ніхто ввійти до цього реєстру не може. Я вбачаю в цьому консервацію проблеми, не розв’язання її. Вся схема залишилася законною і чинною», - відзначила віце-президент Ліги експертів України.

Водночас голова ради ВОО «Українське товариство оцінювачів» Олексій Амфітеатров повідомив, що очолювана ним організація 18 червня ц.р. звернулася до Фонду держмайна з вимогою відмінити вищезазначені накази.

Також Українське товариство оцінювачів запропонувало ФДМУ ініціювати внесення змін до законів «Про Фонд Державного майна України» і «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» щодо відміни статей, які вводять окремий напрям оцінки для цілей оподаткування, і виключити поняття виняткового виду діяльності для оподаткування, а також відновити статус Наглядової ради з питань оцінної діяльності, який нині перетворився на консультативний орган і не має впливу на ринок оцінки.

О.Амфітеатров уточнив, що Кабінет Міністрів повинен узаконити відміну наказів ФДМУ і Мінюсту, ухваливши відповідні рішення.

Він також відзначив, що в Податковому кодексі введено норму про те, що дохід від продажу об'єкту нерухомості визначається виходячи з ціни, вказаної в договорі купівлі-продажу, але не нижчий за оцінну вартість об'єкту, яка повинна застосовуватися тільки в двох випадках. Разом з тим, Міністерство юстиції роз'яснило, що об'єкт повинен оцінюватися за ринковою вартістю для цілей нарахування податку на доходи фізичних осіб при всіх операціях купівлі-продажу нерухомості.

"Що було зроблено, зокрема, Мінюстом. Визначено, що всі операції купівлі-продажу, поза залежністю, якщо виникає оподаткування, йдуть через оцінну вартість. Разом з тим, оцінна вартість визначається лише коли особа володіє об'єктом менш як 3 роки і продає більше ніж один раз. У нас здійснюється 300-350 тисяч операцій у країні, але з них, якщо дотримуватися статті кодексу, підпадає під даний вид оцінної вартості щонайбільше 5-10%", - пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Нові правила оцінки нерухомості спричинять зростання вартості операції

Як повідомляв УНІАН, 810 оцінювачів України звернулися до Президента України Віктора Януковича, Верховної Ради України і Фонду державного майна з вимогою відмінити низку нормативних актів, прийняття яких призвело до монополізації ринку оцінних послуг.

Оцінювачі пояснили, що стаття 5 закону «Про Фонд державного майна» і п.4 «Прикінцевих положень» закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» визначили оцінну діяльність для цілей оподаткування як винятковий вид діяльності з нового напряму №3 «Оцінка для цілей оподаткування і нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які стягуються відповідно до законодавства». При цьому ФДМУ в травні видав до двох десятків наказів, чотири з яких привели до нових правил оцінки.

Довідка УНІАН. Зміна вартості оцінки нерухомості викликана статтями 172, 173 Податкові кодекси України і постановою Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року №1103 щодо визначення оцінної вартості від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості і продажу (обміну) об'єктів рухомого майна фізичними особами.

Згідно зі ст.172.3 Податкового кодексу, дохід від продажу об'єкту нерухомості визначається виходячи з ціни, вказаної в договорі купівлі-продажу, але не нижчої за оцінну вартість такого об'єкту, розраховану органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Згідно з роз'ясненням Фонду держмайна, при здійсненні фізособою операцій з продажу (обміну) житлового будинку, квартири або їх частин, кімнати, садового (дачного) будинку, земельної ділянки, інших об'єктів нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, обов'язково застосовується оцінна вартість, що визначається суб'єктами оцінної діяльності приватної форми власності, винятковим видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування й інформацію про яких включено до Державного реєстру з направлення для цілей оподаткування.

При цьому Міністерство юстиції своїм наказом від 21 травня ц.р. №766/5 «Про внесення змін до Порядку здійснення нотаріальних дій нотаріусами України» зобов'язало нотаріусів засвідчувати договори з нерухомим майном за умови наявності оцінної вартості.