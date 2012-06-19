Кабмін зменшив статутний капітал ДІУ на 1,25 млрд грн

Кабінет Міністрів своєю постановою №543 від 18 червня ц.р. зменшив статутний капітал Державної іпотечної установи (ДІУ) на 1 млрд 248 млн 247, 524 тис. грн - до 951 млн 752, 475 тис. грн.

Текст постанови розміщено на урядовому порталі.

Раніше статутний капітал ДІУ становив 2,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Державна іпотечна установа до кінця 2015 року планувала збільшити статутний капітал на 2 млрд грн. - до 4,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Щодо паперів видається 100% державна гарантія.