ВР вдосконалює відповідальність за правопорушення у сфері містобудування

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 253 народних депутата з 416, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими відповідальність за виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання настає у разі вчинення цього правопорушення щодо об'єктів ІV категорії складності.

Пропонується також встановити, що штрафні санкції, передбачені статтею 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в частині експлуатації об'єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію, застосовуються до фізичних осіб, які експлуатують об’єкти після закінчення будівництва без прийняття їх в експлуатацію з дня набрання чинності цим законом.