Хостел-шахраї і страшилки про Україну відлякали футбольних фанів

Завантаження хостелів у містах України, що приймають Євро-2012, навіть у дні матчів становило 50-70%, а ціни на проживання вже знизилися у два-три рази. За перший тиждень чемпіонату заробити вдалося тільки тим хостелам, які розташовані у центрі міст і біля стадіонів.

Ціни – на спад…

У містах, які приймають чемпіонат Європи з футболу, за словами президента Всеукраїнської молодіжної туристичної асоціації Олександра Файніна, налічується до 180 «офіційних» хостелів (без урахування створених під Євро-2012), левова частка яких розташована у Києві та Львові, у Харкові — два, у Донецьку їх взагалі немає.

Зважаючи на те, що до України приїхало менше іноземних уболівальників, ніж прогнозувалося, завантаження хостелів далеке від стовідсоткового. До того ж, поява хостелів-одноденок підсилила конкуренцію на ринку і дала поштовх до зниження цін на проживання.

«Ціни справді знизилися у багато разів. При цьому завантаження — на рівні 50-60%. Тому що людей відлякала та кампанія, яка спочатку була проведена Німеччиною та іншими країнами із дискредитації України. Крім того, людей відлякали дуже високі, неадекватні ціни», — вважає Файнін.

«Є хостели, які забиті під зав’язку, завантаження у них – понад 100%, вони навіть додаткові місця знаходять. Але таких небагато. Вони містяться у центрі, поряд із фан-зоною – на Хрещатику у Києві, на проспекті Свободи у Львові», – розповів президент асоціації. За його оцінкою, вартість проживання у хостелах у цих містах знизилася з «доєвровських» 70-80 євро до 30 євро за ніч з людини у багатомісному номері.

За даними виконавчого директора Асоціації малих готелів та апартаментів України Антона Матіяша, київські хостели в період проведення матчів були завантажені приблизно на 70%. Вартість проживання у дні матчів у столиці становила 20-50 євро за ніч з людини у багатомісних номерах, а в звичайні дні ціна знижувалася до 10-15 євро.

«Вартість впала. Зараз багато хто ставить ціни нормального сезону через те, що відкрилися нові хостели перед Євро-2012, а бронювання були зроблені раніше. Тому хостели знижують ціни по максимуму», – пояснив він.

Увага, заселення – «фальшивка»

Хостельєри в один голос говорять про невибагливість футбольних фанів. Когось влаштовує пиво і кемпінг на Трухановому острові, когось – ніч у Гідропарку, дехто ночує у потягах, економлячи на проживанні. А для тих, хто вибирає хостели, головне – чистота і безпека. За словами експертів, такий вид розміщення, крім шведів і голландців, вибрали поляки, англійці, росіяни, німці, а також узбеки, казахи і грузини.

«Мінімальний набір – душ, туалет на поверсі... Як правило, у хостелі має бути безкоштовний Wi-Fi і кухня з самообслуговуванням. Як опція додається пральна машина і загальна кімната, де люди збираються поспілкуватися, обговорити матчі», – розповідає про побажання вболівальників Файнін.

Водночас учасники ринку відзначають, що не обійшлося і без неприємних ситуацій, коли якісь «підприємці» реєстрували у системах бронювання неіснуючі хостели або ж обіцяли хороші умови в центрі, а на ділі селили у розвалюхах на околицях міст.

За оцінкою Матіяша, така статистика не має масового характеру. «Це – сумлінність тих, хто розміщував інформацію, а також систем бронювання, які її приймали. Я знаю про два такі випадки у Києві. А по Україні ситуація не була масовою», – зауважив він.

Тим часом Файніну відомо про добрий десяток «хостел-махінацій» у Києві і про декілька – в Одесі. «В Одесі дуже часто з'являються фальшиві хостели. Люди просто на якусь адресу виставляють їх. Іноземці бронюють. Ті, хто одержує бронювання, бачать номер кредитної картки і всі координати замовника, можуть використовувати їх. Або, якщо вони добросовісніші, заселяють людей за зовсім іншою адресою, не в обіцяному районі. Зараз дуже багато таких "фальшивок" і хостелів-одноденок», – розповів експерт.

За його словами, найчастіше таке відбувалося через систему бронювання booking.com, яка «пускала всіх», у тому числі й фірми-одноденки. «Booking.com себе дискредитувала дуже сильно, оскільки працює з тими компаніями, хостелами, які є фірмами-одноденками. Вони можуть тільки на період Євро-2012 займатися бронюванням, а потім закриваються», – вважає президент асоціації.

Він радить користуватися послугами систем hostelworld.com, hostelsclub.com, expedia.com, які перевіряють адреси хостелів, а також під час вибору враховувати рейтинги хостелів і відгуки туристів: навіть якщо рейтинг не дуже високий, але є відгуки, це означає, що хостел працює.

Дивіденди від Євро отримають «розкручені»

Очікування щодо завантаження і прибутковості хостелів у перший тиждень чемпіонату не виправдалися, одностайно заявляють учасники ринку.

«Очікування щодо кількості вболівальників не виправдалися. Всі сподівалися, що буде завантаження на 100% щодня, але реалії виявилися трохи іншими», – відзначив Матіяш.

«Наші очікування зовсім не виправдалися. Ми займаємося як туроператор тільки постачанням транспорту для трансферів. Уболівальники не зацікавлені жити тут (в Україні – ред.). Тут погані послуги та інфраструктура... Люди, які хотіли подивитися матчі, або дивляться їх удома по телевізору, або прилітають і відлітають чартерними рейсами. Вони максимум на одну ніч зупиняються в хостелах і готелях», – наголошує Файнін.

За його оцінками, на кожний з останніх матчів до Донецька і Києва приїде ще приблизно 20-30 тисяч іноземних туристів. «Цілком можливо, що до кінця чемпіонату плюс ще 120 тисяч людей», – додав експерт.

З огляду на таку перспективу власники хостелів не полишають надій заробити. Але найбільші шанси – у «розкручених», у хороших місцях.

«Хостели, звичайно, зароблять. Вони – досить прибуткова справа, тому що при мінімальних вкладеннях ідуть хороші повернення, окупність дуже швидка. Але якщо люди хотіли заробити тільки за час Євро-2012, вони тим самим перебили бізнес тим, хто займається цим досить давно», – вважає Файнін.

А ось власники квартир, переобладнаних під хостели в надії заробити на чемпіонаті, скоріш за все, відіб'ють свої вкладення.

За оцінками Матіяша, найбільше завантаження і, відповідно, дивіденди від Євро-2012 будуть у хостелів, які працюють більше року і встигли себе «подати». При цьому нові хостели, навіть у дуже вигідних місцях, не окупляться, оскільки про них ніхто не знає, а бронювання відбувається наперед. Він додав, що окупність хостела становить 2-5 років залежно від кількості інвестицій.

Проте після невеликого підйому, викликаного Євро-2012, ринок чекає спад ділової і туристичної активності, відпускний період, що може звести заробітки хостелів до нуля або залишити з невеликим плюсом.

Кемпінги: в очікуванні кращого

Дивідендів від Євро-2012 не дочекалися й кемпінги, розташовані під Києвом. Власник одного з них – Litvinovka Football Fan Camp (вартістю 200 тис. євро) у селищі Литвинівка (Вишгородський р-н) – Вадим Бухкалов розповів, що кемпінг був готовий прийняти близько 3 тисяч чоловік, а приїхало в 10 разів менше, ніж чекали. За перший тиждень чемпіонату в ньому поселилося тільки 250-300 чоловік. Тут живуть шведи, німці, англійці, шотландці, росіяни, а також приїжджають кияни. За проживання платять 15-20 євро за добу за двомісний намет.

За його словами, поки що він зазнає лише збитків, але сподівається на збільшення кількості вболівальників до кінця чемпіонату. «У мене збитки поки що, тимчасово. Я хронічний оптиміст... Я вірю, що цей тиждень ми перекриємо іншими днями, які залишилися до кінця Євро», – сказав Бухкалов.

Тетяна Акімова (УНІАН)