Справу щодо організаторів афери „Еліта-Центр" відправили до суду

До суду направлено кримінальну справу щодо організаторів інвестиційно-будівельних компаній „Еліта-Центр".

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, відомством 18 червня затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України за обвинуваченням двох службових осіб групи інвестиційно- будівельних компаній „Еліта-Центр", які шахрайським шляхом привласнили кошти інвесторів.

Установлено, що упродовж 2004-2006 років зазначені службові особи під виглядом інвестування будівництва житла заволоділи грошовими коштами 1693 громадян на загальну суму майже 400 млн грн.

Обвинуваченим інкримінується вчинення у складі організованої групи злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4 (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою), 366 ч. 2 (службове підроблення), 209 ч. 3 (легалізація грошових коштів), 364 ч. 2 КК України (зловживання службовим становищем) та обрано запобіжний захід - взяття під варту.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно та кошти обвинувачених на загальну суму 90 млн. грн.

Кримінальну справу для визначення підсудності передано до Апеляційного суду м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня ц.р. Апеляційний суд міста Києва направив на додаткове розслідування кримінальну справу за обвинуваченням колишнього засновника столичної групи компаній «Еліта Центр» Олександра Волконського (Шахова).