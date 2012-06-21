Затверджено програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад

Верховна Рада Україна ухвалила Закон «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 345 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів має при підготовці проекту закону «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та проектів законів про державний бюджет України на наступні роки передбачати кошти для фінансування заходів, передбачених Програмою.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом мають розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад. А під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів).

Даною Програмою передбачено передачу гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Відповідно до Програми, пооб’єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Як очікується, в результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 1058 гуртожитків загальною площею 2457,82 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад планується передати: у 2012 році - 214 гуртожитків; у 2013 році - 263 гуртожитки; у 2014 році - 294 гуртожитки; у 2015 році - 287 гуртожитків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, передбачених законом.

Загальний обсяг фінансування, передбачений регіональними програмами передачі гуртожитків у власність територіальних громад, становить 1224 400,1 тис. грн, з них з державного бюджету – 612 200,05 тис. грн, з місцевих бюджетів – 612 200,05 тис. грн.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складення проекту державного бюджету України на відповідний рік.

Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України Порядку використання коштів, передбачених для виконання Програми.