Опозиція: закон про розмежування земель держ- і комунвласності "ганебний і корупційний"

Фракції опозиції звернуться до Конституційного Суду стосовно неконституційності ухваленого закону про розмежування земель державної та комунальної власності.

Про це під час вечірнього пленарного засідання парламенту заявив народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван Кириленко.

«Ми звертаємося до Президента – закон антидержавний, закон антиукраїнський, закон корупційний і злочинний по своїй суті. Ми вимагаємо його ветувати повністю. Не вийде це, то ми вже сьогодні збираємо підписи для подання до Конституційного Суду», - сказав І.Кириленко.

Він зауважив, що сьогодні був проголосований ганебний закон, який фактично дає старт продажу земель. «Стало зрозуміло, що більшості до лампочки земельний ринок, до лампочки земельна реформа, а потрібен був земельний банк», - сказав І.Кириленко. За його словами, під цей земельний банк підпадатимуть 14 млн га земель. «Створюється земельний банк, капіталізується цією земелькою, підкидається декілька млрд., для себе любимих звідти пільговий кредит і за безцінь продається ця земля», - наголосив він.