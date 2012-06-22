Охочих отримати іпотеку під 3% вже понад 7,5 тисячі

В Україні кількість охочих взяти участь у програмі здешевленої іпотеки збільшилася до понад 7,5 тис. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«В цілому в Україні понад 7,5 тис. людей нині виявили бажання одержати пільгові іпотечні кредити. Забудовники надали 4710 квартир. І вже 50 договорів повністю укладено і перераховано кошти», - сказав він.

А. Близнюк зазначив, що проблеми, які виникають у процесі реалізації програми, вирішуються шляхом внесення змін до нормативних актів.

«Ми працюємо над створенням системи, яка б дала змогу тим, хто може купувати житло на вторинному ринку, хай він це робить. Той, хто може побудувати собі житло без залучення кредитної системи, хай це робить. А держава розроблятиме і відпрацьовуватиме систему, яка допомагає тим верствам населення, які самі не можуть собі побудувати», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на 14 червня п.р. в Україні укладено близько 40 договорів на придбання житла в іпотеку під 3%. Загалом у програмі висловили бажання брати участь майже 6 тис. людей. Для охочих придбати житло в рамках програми пропонується близько 4 тис. квартир.