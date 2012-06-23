У Львові незаможним сім’ям-боржникам за ЖКП встановлять лічильники води за кошти бюджету

У Львові малозабезпеченим сім’ям, які заборгували за житлово-комунальні послуги, встановлять лічильники обліку гарячої та холодної води за кошти міського бюджету.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, з міського бюджету з цією метою виділять 100 тис. грн.

Лічильники встановлять 218 сім’ям, заборгованість яких становить 3 тис. грн і більше.

«Місто вирішило їм допомогти і встановити лічильники, бо подальші платежі, згідно з показами лічильників, будуть для них меншими, ніж згідно з нормами. Борги цих 218 сімей складають 2,7 млн грн», - зауважили у департаменті житлового господарства та інфраструктури міської ради

Також зазначається, що накопичені борги не спишуть, а розтермінують.