У Львові незаможним сім’ям-боржникам за ЖКП встановлять лічильники води за кошти бюджету
12:54, 23 червня 2012Нерухомість
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У Львові малозабезпеченим сім’ям, які заборгували за житлово-комунальні послуги, встановлять лічильники обліку гарячої та холодної води за кошти міського бюджету.
Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, з міського бюджету з цією метою виділять 100 тис. грн.
Лічильники встановлять 218 сім’ям, заборгованість яких становить 3 тис. грн і більше.
«Місто вирішило їм допомогти і встановити лічильники, бо подальші платежі, згідно з показами лічильників, будуть для них меншими, ніж згідно з нормами. Борги цих 218 сімей складають 2,7 млн грн», - зауважили у департаменті житлового господарства та інфраструктури міської ради
Також зазначається, що накопичені борги не спишуть, а розтермінують.
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