На Черкащині підприємець вкрав 800 м металевих труб водогону. Збитки - 1 млн грн

У місті Сміла Черкаської області місцевий підприємець вкрав 800 м металевих труб водогону.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, до міліції звернувся мер Сміли і повідомив, що невідомі здійснюють несанкціонований демонтаж водогону місцевої водозабірної станції.

Слідчі з’ясували, що земельні роботи з використанням спецтехніки здійснювали п’ятеро місцевих жителів. Організатором злочинної групи виявився 30-річний підприємець. За короткий проміжок часу було незаконно демонтовано близько 800 м водогону, чим виведено з ладу резервний канал водопостачання для чотирьох мікрорайонів міста.

Усіх учасників крадіжки затримано. Спецтехніку вилучено.

Затримані пояснили правоохоронцям, що виконували вказану роботу за оплату, яку обіцяв підприємець. Він також запевнив працівників, що має усі необхідні документи і дозволи для проведення демонтажу.

Сам 30-річний підприємець у ході слідства не зміг прокоментувати свої дії та відмовився спілкуватися з правоохоронцями.

За попередніми підрахунками міської влади, сума завданих збитків перевищує 1 млн грн.

Щодо підприємця порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Він утримується під вартою.