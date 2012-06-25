КМДА: все, що було пошкоджено під час Євро-2012 на Хрещатику, буде відновлено

Заступник голови КМДА Анатолій Голубченко запевняє, що все, що було пошкоджено під час функціонування офіційної фан-зони Євро-2012 на столичному Хрещатику, буде відновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

На запитання журналістів, чи будуть притягнуті до відповідальності ті вболівальники, які зламали дерево на території фан-зони, А.Голубченко відповів, що все буде зроблено відповідно до законодавства. «Будемо діяти так, як в інших європейських країнах», - сказав А.Голубченко.

Він нагадав, що після завершення Євро-2012 київську фан-зону буде демонтовано, а все, що було пошкоджено, буде відновлено.

Відповідаючи на запитання, чи будуть також відновлені каштани на Хрещатику, А.Голубченко заявив: «Жодне дерево не було видалено через фан-зону Євро-2012».

Він пояснив, що київська влада ще раніше планувала вилучити ці дерева. Тому, за словами заступника голови КМДА, пам’ятаючи про проведення Єврочемпіонату, дерева «видалили навесні, а пересадку перенесли на осінь, після Євро».

А.Голубченко зазначив, що на сьогодні за період функціонування фан-зони жодних серйозних пошкоджень на її території зафіксовано не було. За його словами, УЄФА не буде додатково виділяти жодних коштів на відновлення якихось об’єктів на території фан-зони.

Як нагадав А.Голубченко, ще до початку чемпіонату УЄФА своїм рішенням виділив Києву 1 млн євро на організацію фан-зони.

За його словами, частина цих коштів могла б бути використана на ремонт, якби така потреба виникла.