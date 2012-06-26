Мінрегіон розробить єдину цільову програму модернізації та розвитку ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України приступило до розробки єдиної цільової програми модернізації та розвитку ЖКГ, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Програмою економічних реформ визначена необхідність скорочення державних цільових програм. Зараз ми маємо дві діючи, і ще три програми перебувають на стадіях розробки і узгодження. Ми звернулися до прем'єр-міністра з пропозицією зняти всі поставлені доручення з розробки програм, розробивши замість них єдину державну цільову програму модернізації та розвитку житлово-комунального господарства. Пропозиція була підтримана, і ця робота зараз починається», - сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Олександр Аліпов.

Він сказав, що нова програма враховуватиме досвід попередніх, а діюча Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки діятиме впродовж запланованого терміну.

Нагадаємо, чинна редакція Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства була затверджена Верховною Радою України в 2009 році. На виконання заходів програми необхідне фінансування з державного бюджету у розмірі 23 млрд 365 млн. грн.

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Мінрегіон розробить єдиний базовий закон у сфері ЖКГ на зміну чинним

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір усунути наявні дублювання і суперечності законодавства у сфері житлово-комунального господарства і розробити єдиний базовий закон на зміну чинним, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександра Аліпова, це дасть можливість розпочати реальне дерегулювання і реформування відносин у системах життєзабезпечення і в комунальній сфері.

«Житлово-комунальне господарство - найбільш зарегульована галузь в Україні. Тільки на вищому рівні діє 21 закон, які навіть по-різному визначають термінологію галузі. Всі спроби удосконалення чинної нормативно-правової бази наштовхуються на протиріччя в одному чи іншому законі», - сказав він.

Перший заступник міністра відзначив, що, наприклад, працівник водопостачання має знати понад 80 нормативно-правових актів, які діють у цій сфері. На практиці це призводить до суперечностей, дублювання і різночитання правових норм.

«Ми плануємо чітко визначити комунальні ресурси як товар, ввести обов'язковий технологічний і комерційний облік і на законодавчому рівні встановити єдині для всіх споживачів і постачальників житлово-комунальних послуг правила взаємовідносин», - підкреслив О.Аліпов.