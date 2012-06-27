Перший внесок за здешевлену іпотеку знизять до 10%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує внести зміни до постанови за програмою здешевленої іпотеки, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Програма постійно удосконалюється, практично постійно працює з коригуванням. Ще цього місяця ми плануємо прийняти третю редакцію постанови, розроблену задля вигоди громадян. Адже не всі, приміром, мають можливість зробити перший внесок у встановленому розмірі. Ми хочемо цю систему поліпшити», - сказав голова Мінрегіону Анатолій Близнюк.

Зокрема, міністерство пропонує знизити обов'язковий власний внесок позичальника з 25 до 10%, а також здійснювати часткову компенсацію відсотків безпосередньо банкам, а не позичальникам, як зараз.

Також планується підвищити частку, яку може становити платіж за кредит у сукупному доході сім'ї із 40 до 55%, підвищити верхню межу доходів сім'ї позичальника для отримання часткової компенсації.

Крім того, планується визначати граничну площу житла з урахуванням кількості членів сім'ї позичальника, підвищити розрахункову вартість житла для нарахування часткової компенсації без збільшення ціни квартири, що значно збільшить пропозицію і можливість вибору житла. При цьому передбачається можливість отримання кредиту під 6% річних на допустиме перевищення граничної площі і розрахункової вартості, яка раніше могла покриватися виключно за власні кошти громадян.

У міністерстві нагадали, що на сьогодні більше 7,5 тисяч громадян виявили бажання взяти кредит у рамках цієї програми, понад 4,7 тисяч квартир запропоновано забудовниками, укладено 72 договори.

Із 30 млн грн, які направлені в регіони на реалізацію програми, профінансовано 14 кредитів на загальну суму понад 4,6 млн грн, з них 9 - у Києві і 3 - в Криму.

Планується, що за цією програмою в серпні-жовтні люди почнуть одержувати ключі від квартир у перших будинках.