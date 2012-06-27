Азаров незадоволений темпами реалізації програми доступного житла

У Кабінеті Міністрів України незадоволені темпами реалізації державної програми стосовно забезпечення населення доступним житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду в середу.

«Чи задовольняють нас, і насамперед громадян країни, темпи реалізації програми? Звісно ні», - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, на сьогодні, перш за все, слід удосконалити порядок видачі кредитів, зокрема, врахувати пропозиції, які надходять з регіонів щодо розміру першого внеску за кредит.

Також М.Азаров вважає, що треба активізувати заходи з популяризації програми.

«Щоб кожен наш громадянин, кожна людина, яку турбує квартирне питання, дізнавались про кроки держави і уряду не з приватних консультацій, а з відкритих джерел», - сказав прем'єр.

За інформацією М.Азарова, на сьогодні бажання одержати кредит на житло на пільгових умовах виявили понад 7,5 тис. чоловік, при цьому для участі в програмі вже відібрано 4710 квартир.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить по кредиту 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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