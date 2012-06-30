У Києві під Андріївською церквою стався зсунув ґрунту

У Києві під Андріївською церквою небезпечно зсунувся ґрунт.

Як передає ТСН, оглядовий майданчик з боку Дніпра повис у повітрі, проте для туристів двері церкви відчинені, а місце обвалу замасковане спеціальною сіткою.

Землею, яка зсунулася з пагорба, завалило весь тротуар на маленькій алеї художників – бічному провулку Андріївського узвозу.

Це сталося вночі у п'ятницю, 29 червня, та о дев'ятій ранку прибирання ще ніхто не починав. Тому сотні кілограмів ґрунту художники виносили самотужки.

Одна з жінок, яка зранку прийшла на роботу, на своєму місці побачила купи глини та тріщини на опорних стовпах. Вона розповіла, що їй вже давно тут було лячно, адже з боку фасаду пагорб біля Андріївського храму укріплювали, а тут – роботи провели нашвидкуруч, за кілька днів.

Художники, які працюють тут роками, розповіли, що ґрунт поплив після того, як звідси прибрали дерева, які корінням утримували землю. А обвал може статися на тому місці, де гуляють люди.

Біля храму у п'ятницю працювали лише охоронці та екскурсоводи. У адміністрації був вихідний.

У заповіднику Софія Київська, до якого належить і Андріївська церква, заявили, що про проблему біля храму знають, але щонайменше до понеділка починати роботи з укріплення пагорба ніхто не буде, бо –вихідні.