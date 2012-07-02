Населення України в січні-травні оплатило ЖКП на 100,1%

Жителі України в січні-травні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 19,3 млрд грн, що становить 100,1% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Сумській та Вінницькій областях (113,8-107,9%), найнижчий – у Севастополі та Криму(93,7 і 94,1%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в травні ц.р. зменшилися на 3,2%, порівняно з травнем 2011 року, й з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 238,7 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у травні 2012 року зменшилася на 7,7%, порівняно з квітнем 2012 року, й на кінець травня ц.р. становила 11 млрд 614,3 млн грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3 місяці. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах України.

Зокрема, в травні заборгованість за три й більше місяці мали: за централізоване опалення й гаряче водопостачання – 29,4% власників особових рахунків, за вивіз побутових відходів і утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 21,8%, за централізоване водопостачання й водовідведення – 18,5%, за газопостачання – 19,8%.

У січні-травні ц.р. населення сплатило за електроенергію 4 млрд 655 млн грн, що становить 200,5% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Закарпатській, Одеській та Херсонській областях (344,3-304%), найнижчий – у Чернігівській та Сумській областях (108,5-127,1%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець травня 2012 року становила 2 млрд 877,5 млн грн.

У січні-травні 2012 р. населення України уклало 28,1 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 73,4 млн. грн, а сума внесених платежів, із урахуванням довгострокових договорів, становила 69,3 млн грн.

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