«Білоцерківводоканал» передадуть у концесію

Білоцерківська міська рада Київської області оголосила конкурс з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», йдеться в повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У концесію пропонують передати цілісний майновий комплекс КП «Білоцерківводоканал», призначений для надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення міста Біла Церква.

Об'єкт передається в концесію на 15 років, розмір реєстраційного внеску становить 17 тис. грн.

Заявки на участь в конкурсі подаються до 7 серпня. Результати конкурсу планують оголосити до 9 грудня.