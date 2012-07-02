«Білоцерківводоканал» передадуть у концесію
15:56, 02 липня 2012Нерухомість
29
Білоцерківська міська рада Київської області оголосила конкурс з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», йдеться в повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
У концесію пропонують передати цілісний майновий комплекс КП «Білоцерківводоканал», призначений для надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення міста Біла Церква.
Об'єкт передається в концесію на 15 років, розмір реєстраційного внеску становить 17 тис. грн.
Заявки на участь в конкурсі подаються до 7 серпня. Результати конкурсу планують оголосити до 9 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter