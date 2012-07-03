Алчевськ у зв'язку з плановим ремонтом залишився без водопостачання
Алчевськ Луганської області у зв'язку з плановим ремонтом сьогодні залишився без водопостачання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», компанія сьогодні проводить ремонтні роботи на водоводі діаметром 800 мм.
За словами директора Алчевського водоканалу Сергія Томашевського, ремонт розпочався о 8.00, завершити його планують о 24.00. «Луганськвода» проводить ремонтні роботи за селищем Карпати і в самому Алчевську.
С.Томашевський також зазначив, що Алчевський водоканал скористається моментом і теж сьогодні займеться ремонтами, ревізією засува, зокрема засува у бік гуртожитків Донбаського технічного університету.
Напередодні керівництво Алчевського водоканалу звернулося до жителів міста з проханням запастися необхідною кількістю води.