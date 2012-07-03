Вартість житла на вторинному ринку Києва в червні знизилася на 0,2% в порівнянні з травнем ц.р. - до 2053 дол./кв.м, повідомили в інформаційно-аналітичному порталі «Столична нерухомість».

Зокрема, в червні однокімнатні та двокімнатні квартири подорожчали на 0,2% - до 1901 дол./кв. м і 2089 дол./кв. м відповідно. При цьому трикімнатні квартири знизилися в ціні на 0,6% - до 2006 дол./кв. м, чотирикімнатні - подешевшали на 0,3% - до 2477 дол./кв. м.

Незначне збільшення середніх цін на житло в червні спостерігалося в Деснянському (на 0,1%) та Печерському (на 0,5%) районах. У Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах середня вартість не змінилася. Найбільше зменшення ціни зафіксовано в Подільському районі (на 2,5%), в інших районах зниження середньої вартості квартир склало від 0,5% до 1,1%.

Кількість представлених до продажу квартир в червні на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 2,9% щодо травня і склала 17 845 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому вираженні збільшився відповідно на 2,8% і 2,6%.

За даними порталу, в загальному обсязі пропозиції однокімнатні квартири займають 22% (3871 од.), двокімнатні - 32% (5691 квартира), трикімнатні - 37% (6631 квартира) і чотирикімнатні - 9% (1652 квартири).

У звіті проаналізовано 17845 квартир на вторинному ринку житла Києва.