Вартість житла на первинному ринку Києва за півроку зросла на 2,98%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 року зросла на 2,98% (48 дол.) – до 1 661 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 321 дол./кв. м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 496 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 3,11% (62 дол.) – до 2 057 дол./кв. м, Деснянському – на 3,90% (50 дол.) – до 1 333 дол./кв. м, Святошинському – на 7,90% (106 дол.) – до 1 447 дол., Дніпровському – на 3,58% (51 дол.) – 1 476 дол., Оболонському районі – на 6,05% (97 дол.) – до 1 701 дол., Голосіївському – на 4,52% (72 дол.) – до 1 666 дол., Солом’янському – на 7,04% (99 дол.) – до 1 506 дол., Подільському – на 1,49% (22 дол.) – до 1 500 дол., Дарницькому районі – на 2,32% (30 дол.) – до 1 321 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 3,11% (80 дол.) – до 2 496 дол./кв. м.