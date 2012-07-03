Житло на вторинному ринку Києва за півроку подорожчало на 1,47%

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 зросла на 1,47% - до 1861 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 476 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2887 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Оболонському районі - на 6,78% (123 дол.) - до 1937 дол., Солом'янському - на 7,62% (120 дол.) - до 1695 дол., Святошинському районі - на 5,60 % (85 дол.) - до 1603 дол., Деснянському районі - на 5,63% (81 дол.) - до 1520 дол./кв. м, Подільському - на 2,90% (49 дол.) - до 1738 дол., Дарницькому районі - на 3,07% (44 дол.) - до 1476 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Печерському районі - на 3,93% (118 дол.) - до 2887 дол./кв. м, Шевченківському районі - на 0,94% (22 дол.) - до 2326 дол./кв. м, Голосіївському - на 1,24% (22 дол.) - до 1750 дол., Дніпровському районі - на 2,25% (36 дол.) - до 1564 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.