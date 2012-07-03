На вторинному ринку Донецька вартість житла за півроку зросла на 0,77%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 зросла на 0,77% (9 дол.) - до 1171 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 830 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу склала 1400 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла зросла в Кіровському районі - на 4,70% (39 дол.) - до 869 дол./кв. м, Петровському районі - на 5,60% (44 дол.) - до 830 дол./кв. м, Київському районі - на 1,90% (25 дол.) - до 1339 дол., Калінінському - на 1,25% (15 дол.) - до 1213 дол., Пролетарському - на 2,05% (19 дол.) - до 948 дол., Будьонівському районі - на 3,42% (33 дол.) - до 998 дол., Ленінському - на 0,32% (3 дол.) - до 949 дол./кв. м, Куйбишевському - на 0,54% (5 дол.) - до 930 дол./кв.м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла відзначалося у Ворошиловському районі - на 0,92% (13 дол.) - до 1400 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.