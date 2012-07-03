На вторинному ринку Одеси середня вартість житла за півроку зросла на 0,13%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 зросла на 0,13% (32 дол.) - до 1494 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався район Черемушки з середнім показником 1 210 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 1694 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Таїрово - на 0,93% (13 дол.) - до 1417 дол., в районі Молдаванка - на 6,45% (78 дол.) - до 1288 дол., в селищі Котовського - на 3,87% (46 дол.) - до 1235 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Приморському районі - на 1,17% (20 дол.) - до 1694 дол., в районі Черемушки - на 0,58% (7 дол.) - до 1210 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.