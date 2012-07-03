На вторинному ринку Харкова середня вартість житла за півроку зросла на 2,56%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 зросла на 2,56%, або 27 дол., - до 1083 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район із середнім показником 890 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу склала 1340 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Ленінському районі - на 5,13% (53 дол.) - до 1087 дол., Комінтернівському - на 4% (36 дол.) - до 937 дол., Орджонікідзівському - на 4,42% (40 дол.) - до 944 дол., Московському - на 5,32% (50 дол.) - до 990 дол., Дзержинському - на 1,16% (15 дол.) - до 1312 дол., Фрунзенському районі - на 0,90% (9 дол.) - до 1012 дол., Жовтневому районі - на 0,10% (1 дол.) - до 998 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Червонозаводському районі - на 0,89% (8 дол.) - до 890 дол., Київському районі - на 0,74% (10 дол.) - до 1340 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.