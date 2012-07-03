Під час Євро-2012 у столичних готелях проживало понад 100 тисяч іноземних туристів

За час проведення Євро-2012 в столичних готелях проживало понад 100 тисяч іноземних туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді за підсумками проведення Євро-2012 в Києві заявив перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

За його словами, зокрема, в київських готелях проживало 3,6 тис росіян, понад 3 тис шведів, 2,6 тис громадян Великої Британії, 2,3 тис іспанців, близько 2 тис італійців, 2 тис французів та поляків, 600 громадян США та 430 китайців тощо.

«Точно на сьогодні ми можемо говорити про 50 тис вболівальників, які побували виключно в Києві», - зазначив А.Голубченко.