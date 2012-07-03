На вторинному ринку Львова вартість житла за півроку зросла на 0,91%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 року зросла на 0,91%, або на 13 дол., – до 1 444 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 170 дол./кв. м, найдорожчим – Галицький, де середня ціна продажу становила 1 757 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла спостерігалося у Шевченківському районі – на 3,39% (42 дол.) – до 1 281 дол., Залізничному районі – на 0,68% (9 дол.) – до 1 337 дол./кв. м, Франківському районі – на 2,09% (31 дол.) – до 1 516 дол., Личаківському районі – на 0,38% (5 дол.) – до 1 329 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано у Сихівському районі – на 0,51% (6 дол.) – до 1 170 дол./кв. м, Галицькому районі – на 0,90% (16 дол.) – до 1 757 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Developmentс 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.