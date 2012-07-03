Житло вторинному ринку Дніпропетровська за півроку подорожчало на 1,81%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 року зросла на 1,81%, або на 21 дол., – до 1 181 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 945 дол./кв. м, найдорожчим – Бабушкінський, де середня ціна продажу становила 1 372 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксоване в Бабушкінському районі – на 0,29% (4 дол.) – до 1 372 дол., Червоногвардійському районі – на 5,13% (60 дол.) – до 1 229 дол./кв. м, Індустріальному – на 2,88% (30 дол.) – до 1 072 дол., Самарському районі – на 3,25% (32 дол.) – до 1016 дол., Ленінському районі – на 6,66% (59 дол.) – до 945 дол./кв. м, Амур-Нижньодніпровському районі – на 1,92% (19 дол.) – до 1009 дол./кв. м, Кіровському районі – на 0,50% (6 дол.) – до 1 209 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Жовтневому районі – на 0,45% (6 дол.) – до 1 319 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.