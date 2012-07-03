У Києві за півроку продаж квартир зріс у 1,8 разу - експерт

У Києві за січень-червень 2012 продаж квартир зріс у 1,8 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 11,994 тис. квартир.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty (компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, за півроку в Києві було скоєно 7156 угод купівлі/продажу квартир на вторинному ринку і 4838 продано в недобудованих будинках.

Найбільш активно на вторинному ринку квартири продавали в травні (1630 квартир), квітні (1450 квартир), березні (1320 квартир), червні (1110 квартир) і лютому (1013 квартир). При цьому в січні було продано найменшу кількість квартир (633).

На первинному ринку житла столиці найбільше квартир продано в травні (1146). Більш активно квартири в новобудовах продавали в квітні (950), червні (860), березні (870), лютому (698), найменш активно - в січні (314).

Найбільшим попитом користувалися двокімнатні квартири (47% угод), 42% припадає на однокімнатні квартири і 11% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (70%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 21% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 9% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, із середнім показником 1 477 дол./кв. м на вторинному ринку (1320 дол./кв. м на первинному). Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу склала 2888 дол./кв. м на вторинному ринку (2497 дол./кв. м на первинному).

Нагадаємо, в січні-червні 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 4,547 тис. квартир, на первинному ринку - 1,968 тис.