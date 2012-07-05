Держмайно в оренду диппредставництвам надаватимуть без конкурсів

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні" (№10411).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 255 із 268 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до закону України “Про оренду державного та комунального майна”, якими передбачено, що у разі надходження заяви від диппредставництва чи консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної міжурядової організації в Україні про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.

Надання в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу.

Відповідно до закону, орендна плата, отримана від передачі в оренду диппредставництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна держпідприємства із забезпечення функціонування диппредставництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій ДУС, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ.

Також законом внесено зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні.