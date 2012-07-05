Вартість житла на вторинному ринку Києва до кінця року може знизитися на 5-7%

Вартість житла на вторинному ринку Києва до кінця поточного року може знизитися на 5-7%, досягнувши зниження за підсумками року в 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз на прес-конференції озвучив голова Національної ради Ріелторської палати України (РПУ) Олександр Бондаренко.

«Падіння, оскільки воно відбувалося упродовж останніх шести місяців, приблизно в межах 10-15% на рік, у 5-7% за півроку в середньому», - сказав він.

У свою чергу, президент Союзу фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Рубанов прогнозує, що житло на вторинному ринку столиці дешевшатиме у середньому на 1,5% на місяць, досягнувши за підсумками року зниження в 10%. Ріелтори також очікують невеликого збільшення кількості операцій за підсумками цього року.

Основними чинниками для падіння вартості житла О.Рубанов назвав очікування девальвації гривни, прогнози підвищення вартості житлово-комунальних послуг після парламентських виборів.

О.Бондаренко додав, що здешевленню житла також сприяє відсутність доступного іпотечного кредитування і зниження доходів населення.

На його думку, якщо національна валюта девальвує до 10 грн за долар, це приведе до зниження цін на ринку нерухомості, а також спровокує перетікання фінансів на первинний ринок житла.

О.Бондаренко припускає, що настання цінового дна на вторинному ринку житла столиці (1 тис. дол./кв. м) варто чекати не раніше ніж через два роки.

При цьому, на первинному ринку житла Києва ціни переступили цей рубіж: квартири в новобудовах на ранніх стадіях будівництва пропонуються за ціною в 850-900 дол./кв. м у багатокімнатних квартирах, від 1 тис. дол. - в одно- і двокімнатних квартирах.

О.Рубанов зазначив, що найбільший попит у покупців сьогодні мають квартири в нових будинках у Києві і містах-супутниках - Вишгороді, Вишневому, Бучі. При цьому більше половини операцій припадає на первинний ринок. Разом з тим спостерігається зменшення попиту на "хрущовки".

За даними ріелторів, за перше півріччя вартість житла в Києві знизилася в середньому на 5%. Середня вартість житла на вторинному ринку столиці становить 1830 дол./кв. м, на первинному ринку - близько 8 тис. грн.