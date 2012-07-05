КБУ просить Президента ветувати закон про плату за приєднання до інженерних мереж

Конфедерація будівельників України (КБУ) направила Президенту України Віктору Януковичу звернення з проханням накласти вето на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій», прийнятий Верховною Радою 22 червня 2012 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі конфедерації.

У конфедерації вважають, що набирання законом сили призведе до підвищення вартості житла на 8-18%.

«Безкоштовна передача мереж від замовника монополісту з позиції Податкового кодексу розглядається як продаж, що тягне за собою виникнення для замовника зобов'язання зі сплати ПДВ, тобто 20% вартості мереж. У разі безвідплатній передачі мереж громаді (місцевим радам) ПДВ не нараховується. Цей ПДВ становить 4-8% у вартості квадратного метра», - зазначається у зверненні.

При цьому скасування положення Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо зарахування позамайданчикових мереж у рахунок соціальних відрахувань громаді збільшує ціну квадратного метра ще на 4-10%.

«Таким чином, слід чекати збільшення вартості житла на 8-18%. І це без урахування спеціально надуманої плати за приєднання до мереж, яка зробить не тільки ціну непередбачуваною, а й непрогнозованими терміни введення об'єктів в експлуатацію», - вважають в КБУ.

Крім того, в конфедерації відзначають, що закон суперечить низці статей (13, 22, 41, 42) Конституції.

У зверненні також зазначається, що в законі не дотримано баланс інтересів сторін, оскільки забудовники, зокрема держава, потрапляють у повну залежність від монополістів, більшість яких перебувають у приватній власності.

У КБУ вважають, що відсутність у законі відповідних перехідних положень призведе до подвійних витрат замовників будівництва, які вели будівництво відповідно до раніше наданих технічних умов.

При цьому новостворені об'єкти і мережі залишаються у власності монополіста, який таким чином збільшує свої основні фонди за рахунок замовника будівництва.

КБУ пропонує ввести прозорий механізм визначення вартості приєднання мереж шляхом його «прив'язування» до певної зони.

У конфедерації вважають, що методику розрахунку плати за приєднання має затверджувати Кабінет міністрів України, а не НКРЕ.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує понад 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів.